O lamentável Corinthians só empata com o Racing genérico

Tirante um chute de Fagner bem defendido pelo goleiro, o Corinthians não fez mais nada de bom.

E Romero seguiu no banco, embora seja o melhor centroavante do elenco, quando começou o segundo tempo.

António Oliveira preferiu voltar com Matheus Bidu no lugar de Hugo que, em seu primeiro lance, perdeu a bola, no segundo errou o passe e é melhor parar de contar.

Uma coisa é certa: é preciso ter paciência de Jó para ver o Corinthians jogar. O simpático António Oliveira é a prova de que simpatia não produz bom futebol.

Só com uma hora de jogo ele resolveu botar Romero no lugar de Pedro Raul e pôs, também, Fausto Vera no de Gustavo Henrique.

O empate era péssimo porque o concorrente do alvinegro no grupo é o Argentino Juniors, que venceu, fora de casa, o Nacional uruguaio, por 3 a 2.