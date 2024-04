Das desculpas de Abel à promessa de Neymar

Também faz sentido.

Mas Abel parece ter se esquecido de que ao jogar na quinta-feira o Palmeiras pode contar com seus jogadores que estavam nas seleções, Endrick, inclusive, autor do gol contra o Novorizontino.

Já Neymar é caso perdido.

Não satisfeito em ter saído do Santos ao assinar contrato com o Barcelona antes da decisão do Mundial entre os dois clubes, de ter abandonado o clube catalão da maneira como fez para ir passar vexame no PSG de onde também saiu pela porta dos fundos, agora promete publicamente trair o Al-Hilal, onde nem jogar jogou, e voltar para o Santos no ano que vem.

Nisso tudo o mais espantoso é o santista gostar da ideia.

Perdoa-me por me traíres?