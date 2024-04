60 anos e nunca mais!

Pergunte a algum militar argentino se passa por sua cabeça golpear a democracia.

Como no Brasil ninguém pagou pelo que fez, mais de 400 mortes e desaparecimentos de opositores, vivemos até hoje preocupados com golpes de Estado e com sobressaltos como em 8 de janeiro do ano passado.

Razão pela qual é obrigatório lembrar sempre nos dias 1º de abril o que foi a quartelada que mergulhou o país nas trevas.

E não repetir com os recentes golpistas a impunidade concedida aos de 1964.