Cinco aperitivos para o jogão do domingo

E a seguir, no Brasil, com os três jogos de ida dos campeonatos estaduais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Confesso que o horroroso, faltoso, intermitente 0 a 0 entre Juventude e Grêmio, em Caxias do Sul, vi de esguelha. E ainda bem. Fixasse o olhar e correria o risco de ficar cego.

O clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, no Terreirão, não chegou a ser uma beleza, mas acabou emocionante depois que o Cruzeiro ameaçou ser goleado, ao levar de 2 a 0 no primeiro tempo, e empatar 2 a 2 nós acréscimos, com seu primeiro gol marcado por dois zagueiros do rival.

Finalmente, também o Flamengo nem precisou engatar a quarta marcha para atropelar o Nova Iguaçu. Ficou no 3 a 0 para nova festa no Maracanã e não precisava de mais.

Hoje sim o bicho vai pegar.

Na Inglaterra.