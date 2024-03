Carta aberta ao presidente do São Paulo FC

Na na hora de pagar a conta de quatro dígitos, proferi as suas três frases célebres e não tive o êxito esperado.

A segurança do supermercado foi chamada, minha mulher diz que nunca se sentiu com tanta vergonha, eu expliquei que minha certeza vinha de suas frases, tão sentidas e de forma sincera proferidas, que me deram a perfeita percepção do mundo errado em que vivemos.

Fomos, então, encaminhados ao distrito policial mais perto. Sem problemas, presidente.

Eu parto do principio de que a conscientização leva tempo, devemos insistir, e assim fiz, na hora de pagar o aluguel do imóvel em que moramos.

Proferi as mesmas frases, de boca cheia verbalizei!

O senhor acredita que o proprietário do imóvel citado me processa neste momento com uma ação de despejo?