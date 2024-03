Cruzeiro cresce para cima do Galo e fica mais perto da taça

No Terreirão do Galo o primeiro tempo do primeiro jogo da decisão mineira soou até como covardia: a superioridade atleticana sobre o perdido time do Cruzeiro refletiu exatamente a disparidade entre os dois elencos.

O 2 a 0 aconteceu com naturalidade, primeiro gol de Bruno Fuchs logo de cara, em linda jogada dele pela esquerda depois de se livrar de dois rivais e contar com a colaboração do goleiro Rafael.

O segundo veio de Hulk de bola e tudo, ao se livrar do zagueiro que infantilmente quis disputar a bola no corpo e se livrar de Rafael com a frieza que o caracteriza.