Não desista, Vinicius Júnior!

ELIAS AREDES JUNIOR

Vinícius Junior é um craque. Ìdolo no Brasil. Um lutador na Espanha. Um símbolo da batalha contra o racismo em todo o planeta. Suas declarações ecoam e abalam as estruturas que sustentam este comportamento repugnante. Enganam-se aqueles que imaginam o jogador do Real Madrid como um super-herói. Ele é feito de carne e de osso. Natural que tenha se emocionado na entrevista coletiva realizada antes do jogo da Seleção Brasileira contra a Espanha. Suas declarações evidenciam a sua necessidade de sempre vencer um inimigo presente em todos os negros. Um adversário cruel, sorrateiro, capaz de dinamitar a autoestima de qualquer um. Que corrói a força de quem deseja seguir em frente. O resumo em uma palavra: solidão. Se você consultar qualquer dicionário, vai ler que uma das definições da palavra é "o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só".

Faça uma retrospectiva. Quantas vezes você viu Vinicius Junior ser xingado, insultado e após denunciar o ato de racismo à arbitragem ser obrigado a encarar o autor do ato sozinho, com seus companheiros de clube apenas como espectadores? Quantas vezes o jogador foi vítima de chacota e depreciação em meios de comunicação da Espanha e não existia uma única pessoa para defendê-lo? Sem contar as pessoas que fora dos microfones e das redes sociais bradam aos quatro cantos que a luta de Vinicius Junior é mi mi mi ou galhofa. Vinicius Junior em várias oportunidades é o exército de um homem só.