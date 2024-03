Gramados bons no Brasil valem mais que o hexa

A dupla do UOL que está com a Seleção conta que Dorival Júnior está disposto a brigar por gramados bons no Brasil. Leia AQUI.

Se for vitorioso fará papel mais importante que trazer o hexacampeonato.

Porque garantir a qualidade do futebol jogado pelos clubes vale mais que novo título da Seleção. Sem se dizer que colaborará para a própria Seleção.