Não existe crime perfeito; existe crime mal investigado

Por que entre 14 de março de 2018, durante o governo de Michel Temer, e 31 de dezembro de 2022, após quatro anos de Jair Bolsonaro como presidente, e 15 meses de Sérgio Moro como ministro da Justiça, não se chegou aos mandantes do assassinato de Marielle Franco?

Por que entre 1º de janeiro de 2023 e 24 de março de 2024, no governo Lula, e com Flávio Dino e Ricardo Lewandowski no ministério da Justiça, três deles foram presos?

Elementar, senhoras e senhores.