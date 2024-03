E se houver racismo em Madri?

A seleção brasileira sairá de campo se Vini Jr. for ofendido contra a Espanha?



Nesta terça-feira (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu, em Madri, a seleção brasileira enfrentará a da Espanha.

É improvável que na casa de Vinicius Júnior haja ofensas raciais contra ele, embora sempre seja possível que torcedores do Atlético façam aquilo que recentemente fizeram em seu novo estádio, distante apenas sete quilômetros do moderno campo do Real Madrid.

O jogo está planejado como ato contra a violência e o racismo no futebol.