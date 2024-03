Dos quatro principais estaduais só em dois há favoritaços

O Palmeiras além de sobrar entre os paulistas fez por merecer pegar o Novorizontino de Eduardo Baptista em jogo único como mandante. Fossem dois jogos, fora de casa, poderia enfrentar dificuldades.

Nem o Santos, mesmo na Vila Belmiro, ou o Bragantino, em Bragança, nas finais, devem ser obstáculos como seria o bom time de Novo Horizonte.

Já em Minas Gerais o Galo está longe de merecer favoritismo, apesar do elenco muito mais estrelado que o Cruzeiro, duas vezes já vencedor no Terreirão do Atlético.

E no Rio Grande do Sul, pinta um Gre-Nal equilibrado, embora ambos ainda tenham que confirmar o favoritismo diante da dupla Ca-Ju, de Caxias do Sul, nos jogos de volta em Porto Alegre, o Tricolor pelo empate e o Colorado precisando vencer.