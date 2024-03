O Palmeiras não dá nem graça, dá show!

E se divertiu a valer.

E divertiu o torcedor alviverde.

E, cá entre nós, deixou os críticos sem argumentos e obrigados a reconhecer o show do time de Abel Ferreira, que não disfarçava a satisfação no banco, sorriso aberto, de um canto a outra da boca que comanda um grupo de dar orgulho à sua gente.

No segundo tempo era natural que o time já pensasse na semifinal, seja contra a vítima que for, e já no palco preferido, na Água Branca, no espaço do velho Parque Antárctica, de três Academias, agora da quarta de tantas alegrias.

A Ponte voltou por honra da casa, talvez convencida de que seria impossível a repetição de desempenho tão irretocável.

Nem por isso, é claro, Piquerez aliviou a barra campineira e tratou de fazer 4 a 0, aos 66, porque era preciso sinalizar para a próxima vítima que o Verdão anda insaciável.