Fla-Flu sem gols e sem frustrações

Fla-Flu disputado intensamente com predomínio tricolor e com o rubro-negro mais agudo resumiu o primeiro tempo no Maracanã com poucos torcedores das Laranjeiras e muitos mais da Gávea.

Que não esperavam ver o Flu, sem Ganso e sem Cano, jogar bem melhor que no jogo de ida das semifinais.

Gol que é bom não saiu, ou até saiu, mas o VAR interveio corretamente para anular o lançamento de Rossi para Dom Arrascaeta e dele para Pedro, mas nascido de falta de Luiz Araújo em Keno, aos 30 minutos.