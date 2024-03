Há seis anos perguntamos quem mandou matar Marielle Franco

Parece mentira e diz muito, mal, sobre o Brasil.

Marielle Franco e Anderson Gomes foram fuzilados em 14 de março de 2018 e até hoje as autoridades policiais do país não foram capazes de descobrir quem mandou matar a vereadora do PSOL e seu motorista.

Que tenham empurrado com a barriga durante os quatro anos do governo anterior é fácil explicar.