E disse o botafoguense, às gargalhadas

O botafoguense acordou nesta manhã de 14 de março, olhou em volta e procurou o irmão rubro-negro.

Ao mesmo tempo quis saber se o vizinho tricolor ainda estava em casa e ligou de seu celular, com a Estrela Solitária nas costas no lugar da maçã, para o primo palmeirense, casado com uma são-paulina que ele chama de Soberana.

Quis saber de todos qual era a diferença do time deles para o seu Glorioso, e só não fez a mesma pergunta para um atleticano ou gremista porque não conhece nenhum.