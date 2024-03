Corinthians joga mal e sobrevive na Copa do Brasil

Aos 26, Weslei quis cruzar, a bola desviou no defensor e ficou ao feitio para Pedro Raul fazer 2 a 0.

Foram as duas finalizações alvinegras entre as três traves no primeiro tempo.

Como os donos da casa não deram nenhuma até o 48º minuto, não poderiam mesmo ter feito gol algum.

Verdade que no fim do primeiro tempo o Corinthians perdeu Garro, expulso com rigor excessivo pelo segundo cartão amarelo do assoprador de apito, o que prometia tensão no segundo tempo e tirava o argentino do jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, caso o time confirmasse a classificação.

E que Cássio, aos 48, fez milagre e ainda levou um chute no pescoço.

No Paulistinha o São Bernardo, com dez jogadores por 60 minutos, havia vencido o Corinthians.