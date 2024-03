A hipocrisia na polarização

A contrição corajosa de Cuca revela o tamanho da falsidade dos extremistas

O gesto redentor do treinador Cuca no último domingo (10) mostrou com clareza como são os extremistas "defensores da moral e dos bons costumes".

Aqueles que atacavam quem cobrava do técnico um pedido de desculpas às mulheres, pelo envolvimento no caso de estupro acontecido na Suíça, passaram a atacar os que enalteceram a atitude, obrigatória e tardia, sincera e comovente. Exatamente as mesmas pessoas.