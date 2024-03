Palmeiras se aproxima de ganhar invicto o tricampeonato

Bastava empatar, treinar era necessário e se alguém duvidava de Weverton ele fez duas ótimas defesas para calar os críticos.

Mesmo com o time de Ribeirão Preto com dez jogadores no fim do primeiro tempo, o Alviverde seguiu em ritmo de câmera lenta.

Para o segundo tempo o time voltou mais disposto a vencer, até porque quanto maior a vantagem em pontos melhor, pois a pontuação no mata-mata também conta e sempre há o risco de empate e disputa na marca da cal.

O Palmeiras foi empilhando chances e perdendo-as.

Até que, aos 68 minutos, Mayke pôs a bola na cabeça de Rony e o goleador não desperdiçou: 1 a 0.

Resumo da ópera?