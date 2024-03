Flamengo joga muito e ganha de pouco

Já aos 30, a cabeçada de Pedro na mão de Fábio foi culpa dele mesmo, das tais chances imperdíveis.

Nem assim parecia que a máxima do quem não faz toma prevaleceria.

Porque o Fluminense inexistia.

O 0 a 0 do primeiro tempo era como uma bênção de João de Deus e assim foi até os 46 minutos.

Então, aos 47, Pulgar cruzou e Cebolinha fez o 1 a 0 que tardou e que deveria ser o 3 a 0.

O Tricolor voltou com Marcelo no lugar de Diogo Barbosa e, com menos de três minutos do segundo tempo, tanto Ayrton Lucas quanto Paulo Henrique Ganso se machucaram. Viña e Lima os substituíram.