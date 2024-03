Será aceitável o supercampeão do Brasil cair fora do Paulistinha em Itu?

Decretou-se no Morumbis que a partir das conquistas do São Paulo na Copa do Brasil, e na Supercopa do Brasil, o time voltaria a ser rival para quem quer que fosse.

Talvez venha a ser mesmo, pois tem bons jogadores para o atual nível nacional.