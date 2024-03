Sugestões para o novo estatuto do São Paulo

2) Que a diretoria possa ser removida caso não atinja o orçamento aprovado por dois anos seguidos;

3) Que a diretoria possa ser responsabilizada criminal e civilmente nos mesmos termos dos diretores estatutários de empresas abertas conforme a Lei das Sociedades Anônimas;

4) Que a eleição para presidente do clube seja feita pelo voto direto de todos os sócios e sócios torcedores qualificados (entenda-se como sócio torcedor aquele que contribui com o equivalente a 70% do título patrimonial por um período ininterrupto de mais de três anos);

5) Que qualquer mudança estatutária possa sempre ser proposta pelos sócios, com 20% das assinaturas do total de sócios, mas que a votação para aprovação seja validada com o voto de 2/3 dos presentes e não 50% + 1 do total de sócios como é hoje;

6) Que o SPFC seja OBRIGADO a publicar todas as comissões que são pagas a empresários de futebol, ou intermediários em qualquer contrato existente, em até 60 dias após a realização do contrato. Dessa forma não há de se alegar que a divulgação dos números quebra a surpresa da contratação, dando chance a um rival;

7) Que TODOS os contratos do SPFC possam ser auditados por qualquer sócio do clube, disponibilizados sempre em até um ano da assinatura do contrato;