Vasco quase imita o Botafogo, mas se classifica

O terceiro colocado do Carioquinha, o Vasco, recebeu o nono classificado no Paulistinha, o Água Santa, pela Copa do Brasil.

O Cruzmaltino disputará as semifinais do seu campeonato estadual e o time do ABCD paulista está quase fora das quartas de finais do dele, pois precisa vencer, em Diadema, o eliminado Corinthians e torcer para a Ponte Preta não vencer o lanterna Santo André, em Santo André.

Bom teste para alimentar a ainda persistente rivalidade entre cariocas e paulistas.