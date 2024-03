Levanta a mão, levanta a mão, quem quer Robinho na prisão!

POR @marias_coletivofeminista

"Levanta a mão

Quem quer Robinho na prisão"!



Ontem (3), aproveitamos o dia de sol e a praia cheia, para fazermos este questionamento em uma caminhada/ manifestação organizada pelas mulheres do @marias_coletivofeminista



No percurso - entre a Praça das Bandeiras, no Gonzaga, e o canal 4 - a iniciativa foi bem recebida, tendo amplo apoio da população que interagiu bastante levantando as mãos e aplaudindo.



O momento é de se posicionar: um estuprador circulando livremente é um desrespeito a TODAS as mulheres!



Robinho foi condenado em 2022 na Itália por estupro coletivo em uma boate, em 2013, porém como fugiu para o Brasil, não pode ser preso pela justiça italiana.



Após muita pressão, no próximo dia 20, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) irá decidir se o ex-jogador de futebol cumprirá a pena no Brasil, o que esperamos que aconteça!