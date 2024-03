Júnior Santos, Júnior Botafogo, Júnior Monstro!

Ele se chama Júnior Santos, mas joga no Botafogo e poderia se chamar Júnior Manchester City.

O cara fez dois golaços no Nilton Santos, com 33 mil torcedores, e pôs o Glorioso na frente diante do Bragantino pela vaga nos grupos da Libertadores.

Fez 1 a 0 no fim do primeiro tempo quando os cariocas eram melhores, embora não tenham conseguido manter a vantagem, sofrendo o empate três minutos depois, gol de Juninho Capixaba.