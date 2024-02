Haaland pedirá De Bruyne em casamento?

Sem De Bruyne em campo, Haaland é um ótimo centroavante.

Com De Bruyne em campo, Haaland é um extraordinário centroavante.

Verdade que o bravo Luton descontou no fim do primeiro tempo com um golaço de fora e no começo do segundo ameaçou o City com o segundo gol.

Então, De Bruyne recebeu a bola pela direita e deu a Haaland para fazer 4 a 2 e passar o susto.

Minutos depois, Haaland traiu De Bruyne e fez seu quinto gol ao receber de Bernardo Silva.

O City está nas quartas de final da Copa da Inglaterra como era certo que estaria, até com goleada, mas não com tantos gols de um mesmo jogador.