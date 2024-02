As contas do corintiano

Hoje, com os mesmos nove jogos que a Inter de Limeira, está quatro pontos atrás dela.



E, com um jogo a menos que o Mirassol, também quatro pontos atrás.

Ou seja, amanhã pode ficar a um ponto de ambos, embora, daí, com um jogo a mais que a Inter, que só empatou sem gols hoje com o Santo André, no ABC.

Líder do grupo com 18 pontos em dez jogos, o Bragantino está praticamente classificado, o que deixa apenas uma vaga em disputa.

A Inter enfrenta o São Paulo em Brasília, após vender o mando de campo, e recebe o Ituano em casa, além do Santos, na Vila Belmiro.

E o Mirassol visitará a Portuguesa e receberá o São Bernardo.

Faça suas contas. E suas apostas.