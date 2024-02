Sim, surpreendente, o Santos é freguês do Novorizontino!

Num encontro entre dois bons times da Série B nacional, Santos e Novorizontino fizeram bom jogo na Vila Belmiro, com absoluta superioridade dos interioranos no primeiro tempo, quando 2 a 0 foi pouco, com direito à bola na trave e mais duas grandes oportunidades.

O Novorizontino, lembremos, ficou a um ponto de subir no ano passado e finalizou 11 vezes contra quatro.

Mais: no 25º jogo entre os dois, o time de Novo Horizonte havia vencido dez vezes, empatado sete e perdido outras sete, histórico raro entre um grande e um pequeno.