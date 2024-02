Brabas tricampeãs em final dificílima, a melhor notícia

Na sétima vitória corintiana sobre o Cruzeiro em sete partidas do futebol de mulheres, 21 gols contra seis, as Brabas ganharam o tricampeonato da Supercopa do Brasil por 1 a 0, gol de Duda em cobrança de falta logo no início do segundo tempo, em Itaquera tomada pela Fiel, mais de 33 mil torcedores.

A melhor notícia foi o equilibro na decisão, nada de goleada como o 7 a 1, no Campeonato Brasileiro de 2023, o que revela a evolução mineira, aliás já demonstrada nas quartas de final do próprio Brasileirão passado, 2 a 1 em Minas e 4 a 2 em São Paulo.

Porque é claro que quanto mais competitivos forem os jogos melhor será para o futebol feminino.