Botafogo erra dentro e fora de campo e Vasco festeja

Hoje, no Nilton Santos, o alvinegro acabou castigado pelo Vasco.

Jogou melhor o primeiro tempo, fez um golaço com Eduardo para sair na frente, aos 21 minutos, mas tomou o empate porque o refinado francês Payet deu passe extraordinário para Galdames empatar, oito minutos depois.

O domínio não se materializou no placar e logo no começo do segundo tempo o lateral Lucas Piton virou para o Cruzmaltino.

Depois, aos 20 minutos, Gatito saiu jogando com Hugo, ele se atrapalhou e derrubou Paulo Henrique na área, para Vegetti fazer 3 a 1.

Cinco minutos depois o maestro Payet, 36 anos, saiu para Mateus Carvalho jogar.

No fim, até o travessão do Nilton Santos traiu o time: Vegetti mandou a bola nele que o devolveu nas costas de Gatito para estabelecer a goleada: 4 a 1! Com justiça.