Em homenagem a Klay Thompson

E foi o cestinha da partida com 35 pontos na vitória dramática por 140 a 137, com sete arremessos de três pontos.

Para se ter uma ideia, no jogo anterior, na noite da quarta-feira, em casa, derrota por 130 a 125 para o Los Angeles Clippers, Thompson havia feito apenas 12 pontos e, pior, acertado apenas um chute, em nove tentativas, do perímetro.

Pense na dor da decisão do treinador Steve Kerr em tirá-lo do quinteto titular, ambos quatro vezes campeões da NBA.

Jogador que só vestiu uma camiseta como profissional, pareceu o prenúncio do fim, do começo da decadência inevitável de um, também, bicampeão olímpico, no Rio e em Tóquio.

Ao compor com Stephen Curry, outro que só jogou pelo time de São Francisco, a dupla chamada de Splash Brothers, o Irmãos Chuá, talvez já se pensasse em jogo de despedida para ele na eternização da camiseta 11 no teto do ginásio.

Mas ele mostrou o que é ser um esportista genial.