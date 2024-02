Moleques alviverdes pintam o 7, mas ganham só de um

O Palmeiras resolveu jogar com o time B contra o São Bernardo, no ABC, e poupar os titulares para o Dérbi, no domingo, no péssimo horário das 18h, em Barueri, que também está longe de ser o palco ideal para um Palmeiras x Corinthians.

E a decisão acabou tão acertada que dificilmente o time A jogaria com tanta disposição como os que buscam seus lugares demonstraram.

Até os 28 minutos, quando uma das quatro torres do histórico estádio da Vila Euclides, que viu Lula nascer para o mundo, pifou, o Alviverde havia criado duas claras oportunidades de gol e dava um show de bola com os moleques Luiz Guilherme, Jhon Jhon e Endrick infernizando a boa defesa rival.