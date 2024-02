Brabas vencem e pegam o Cruzeiro em Itaquera na final da Supercopa

Aos 40 minutos, de fora da área, Duda Santos testou Kemelli, a substituta da goleira Lelê no gol paulistano, e acertou o travessão. Lelê rompeu os ligamentos do joelho e está fora de ação.

A resposta não demorou dois minutos e Gabi Zanotti tratou de fazer 2 a 0, o 80° gol corintiano na Ferroviária, estabelecer no placar o que o jogo mostrava, além de garantir o mando de jogo na decisão, quando buscará o tricampeonato da Supercopa, diante das mineiras porque com maior número de gols no torneio, 6 a 4.

O gol foi da Zanotti, mas a jogada, espetacular, quem fez foi a Gabi Portilho, ao fazer fila na defesa e ir à linha de fundo.

A Ferrinha abusou das faltas e logo no começo do segundo pegou forte nas duas Gabis, como se quisesse tirá-las de campo, procedimento incomum no futebol de mulheres.

Importante realçar que a brilhante lateral-esquerda, capitã e ídolo da Fiel, Tamires, está em recuperação e fora da Supercopa.

O técnico Lucas Piccinato, ex-Inter, estreando pelo Corinthians, logo tirou Zanotti e pôs Vic Albuquerque, além de botar Jheniffer no lugar da Jaque.