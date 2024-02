O que significa para o futebol brasileiro ficar fora de Olimpíada

Está mais para dramalhão.

E, por quê?

Porque a CBF se esforçou ao máximo para não ficar fora e é aí que reside o vexame.

É sabido que quanto maior for o esforço da CBF a vergonha é diretamente proporcional.

Ora, quebrada a escrita da falta do ouro olímpico em 2016, no Rio, reprisada a conquista com o bi seguido, a CBF deveria ter feito deste pré-olímpico na Venezuela, e em todos os demais, mero laboratório, sem desfalcar clubes pelo Brasil e pelo mundo afora, porque o futebol masculino é o único esporte em que os países não disputam com força máxima.

A CBF deveria fazer como os Estados Unidos faziam no passado com o basquete masculino.