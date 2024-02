Santos x Corinthians: jogo de altíssimo risco na Vila

O que não faltam são riscos para o clássico desta noite, na Vila Belmiro, entre Santos e Corinthians.

Além do óbvio, qual seja, o de aumentar o risco de rebaixamento do Corinthians no Paulistinha, há o de violência no Urbano Caldeira.

Lembremos que depois do jogo pela Copa do Brasil, em julho de 2022, diante da eliminação santista pelo time da capital, Cássio foi agredido e o Santos punido.