As Copas continentais desprezam os favoritos

Depois, no final do segundo tempo da prorrogação, o assoprador deixou a África do Sul com dez jogadores, com nova correta intervenção do VAR, em lance claro de chance de gol.

Conclusão: os árbitros africanos são tão ruins como os nossos.

O VAR africano não, é muito melhor.

Não fosse o VAR e a Nigéria garantiria a vaga na final no tempo normal e não haveria prorrogação.

No último minuto dos acréscimos, antes da prorrogação, o lateral da África do Sul perdeu o gol mais feito do jogo em rebote do goleiro após cobrança de falta, com o gol aberto.

Desse jeito, logo mais a Venezuela disputará com a Bolívia a final da Copa América e Cuba e Nicarágua disputarão a decisão da chamada Copa de Ouro da CONCACAF.