Estupro, embriaguez e a inaceitável jurisprudência

POR ÁLVARO NASCIMENTO*



A defesa de Daniel Alves se agarra a uma quinta versão dada por ele ao episódio em que é acusado de ter estuprado uma moça no banheiro de uma boate em Barcelona.

Numa tentativa de inocentar ou diminuir a pena do ex-jogador, a nova tese alega que o brasileiro estava embriagado no momento do crime.

Fico cá pensando com meus botões.