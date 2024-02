Corinthians: descoberta a forma infalível para ficar milionário

E os trapalhões megalomaníacos e mitômanos que comandam a agremiação não sabiam exatamente qual seria o montante.

Porque primeiramente eles atiram, depois vão ver onde a bala caiu. Assim aconteceu, também, quando trocou de patrocinador master na camisa.

Se Cuca, o que deve desculpas às mulheres do mundo, for o próximo, além de arrumar uma crise com as Brabas e com as torcedoras alvinegras, já terá garantido farto Natal em 2024.

Não é uma moleza?

Sim, você poderá dizer que no Flamengo não é muito diferente, mas há diferença gritante: o Rubro-Negro tem como pagar as multas; o Alvinegro, não.

Ou seja: quem trabalha na Gávea por curto período fica milionário num estalo; quem trabalha no Parque São Jorge vira credor.