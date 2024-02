Augusto Melo não sabia disso, nem daquilo, nem daquilo outro

Augusto Melo, além de mitômano, é desinformado. Um ignorante militante.

Ignora até o regulamento do campeonato que disputa, como não sabia do quanto teria de devolver à casa de apostas cujo contrato rompeu ou sobre as cláusulas do empréstimo de Matheuzinho.

Rubão também nada sabia a não ser que ele e o famigerado Renato Duprat, o médico e empresário que faliu a Unicor e deixou mais de 100 mil famílias sem seguro-saúde, montaram o time que caiu em 2007.