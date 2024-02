O 345º Choque-Rei não tem favorito, só rivalidade

A vantagem alviverde está no número de gols, 452 a 442, faltando seis para completar 900.

Por ser mais forte e consistente, em tese, o Palmeiras seria o favorito, mas se considerarmos o momento do São Paulo, e as recentes vitórias em jogos decisivos contra o rival, apontar favorito é temeridade.

Claro que o jogo é mais importante para a afirmação tricolor e embora a Supercopa devesse ser vista como apenas uma festa de abertura de temporada, como na Europa, no Brasil não é bem assim desde 2020, quando o Flamengo esteve nas quatro contra os Atléticos e duas vezes com o Palmeiras.

Se as rivalidades interestaduais com os paranaenses, mineiros e paulistas não é pouca, um clássico entre dois rivais do mesmo Estado aquece o clima ainda mais.

O Mineirão, com as duas torcidas, será palco de jogo imperdível.