Corinthians dorme com pontuação de rebaixado no Paulistinha

Terminada a quarta rodada do Paulistinha, o glorioso Sport Club Corinthians Paulista está lá embaixo na classificação geral, à frente apenas do Santo André, que tem dois pontos, e da Lusa e do Ituano, com três, no saldo de gols.

É claro que o Corinthians, com os mesmos três pontos, não vai cair e que ainda tem oito jogos pela frente.

É claro?