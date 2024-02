Palmeiras B ganha jogo de Série A

Pois o time B do Palmeiras foi até Bragança e saiu de lá com excelente vitória, por 1 a 0, gol de Flaco López, aos 88 minutos, de cabeça, em cruzamento de Garcia, em jogo de times da Série A nacional.

O gringo entrou no meio do segundo tempo e fez sua parte, em jogo em que o bicampeão brasileiro começou melhor, depois sofreu, mas soube vencer com seus reservas e seus meninos, Estevão, inclusive.

E vai descansado para a Supercopa do Brasil.

O Braga é que, no mesmo grupo do Corinthians, faz campanha tão ruim como.

Alguma coisa está fora da Caixinha.

O Verdão segue sobrando.