Flamengo vence pelo Campeonato Itineroca de 2024

Se hoje em dia o torcedor precisa pesquisar para saber onde vai passar o jogo de seu time, no caso do ex-Campeonato Carioca, que já foi o mais charmoso do país e com o melhor regulamento, hoje é um torneio itinerante, o Itineroca.

É um tal de jogo em Manaus, Natal, João Pessoa, em Uberlândia, onde hoje os reservas do Vasco perderam para o Nova Iguaçu por 2 a 0, ou em Belém, onde o Flamengo ganhou do caçula do futebol do Rio, o Sampaio Corrêa, de Saquarema, não o de São Luís, é claro.

Dom Arrascaeta brilhou e o gol que deu para Gabigol foi desses que raros meias dão.