Com o brilho da dupla de brasileiros, Yan Couto e Savinho, pelo lado direito do campo, o Girona terminou o primeiro turno de La Liga com o mesmo número de pontos do líder Real Madrid, dez pontos à frente do 3º colocado Atlético de Madrid e do 4º Barcelona.

Tanto o ex-lateral do Coritiba quanto o ex-atacante do Atlético Mineiro infernizaram a defesa do Atlético de Madrid, diante de 13.804 torcedores, capacidade total do pequeno e acolhedor Estádio Montiliv, que periga entrar para o mapa-múndi dos estádios, tamanho o sucesso do Girona, mais um clube do Grupo City.

O jogo desta noite na Espanha foi simplesmente espetacular.