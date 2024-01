Temos um profundo desprezo racista pelos palestinos, que desenvolvemos para justificar, cognitiva e psicologicamente, nosso pisoteio sobre eles.

Negamos a história palestina e o enraizamento da existência palestina entre o rio e o mar.

O apagamento de Gaza é possível porque, desde 1994, perdemos deliberadamente a oportunidade - que nos foi oferecida pelos palestinos - de abandonar algumas de nossas características como entidade de desapropriação e assentamento e deixá-los ter um Estado em 22% da área a oeste do rio Jordão (incluindo Gaza). Escrevi em julho de 2021 que "em todo o calor da conversa sobre o apartheid, uma dimensão dinâmica, ativa e perigosa dele - o colonialismo dos colonos judeus - tornou-se embotada e embotada.

"De acordo com a ideologia e as políticas do colonialismo dos colonos judeus, os palestinos são supérfluos. Em suma, é possível, válido e desejável viver sem os palestinos neste país entre o rio e o mar. Sua existência aqui é condicional, dependente de nossos desejos e de nossa boa vontade - uma questão de tempo.

"A ideologia do 'supérfluo' é um veneno que se espalha especialmente quando o processo de colonialismo dos colonos está no auge. ... O colonialismo dos colonos é um processo contínuo de grilagem de terras, distorcendo fronteiras históricas, remodelando-as e depois expulsando os povos indígenas."

Referi-me ao "supérfluo" dos palestinos na Cisjordânia e alertei para as intenções de os expulsar. Assumi então que a visão dos habitantes de Gaza como supérfluos bastava para separá-los de seu povo e de suas famílias do outro lado do posto de controle de Erez que separa Gaza do resto da terra (Israel e Cisjordânia).