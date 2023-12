Desconfie de quem diz que o time inglês está em baixa, porque é enorme engano



O Fluminense atravessou o Rubicão: agora, é tudo ou quase nada porque, no Brasil, ser vice-campeão, às vezes, é até pior que não disputar a finalíssima, tamanha a decepção.

Cabe ao tricolor repetir o Inter, em 2006, e o Corinthians, em 2012, que ao derrotarem o mesmo Al-Ahly nas semifinais ganharam o título mundial diante do Barcelona e do Chelsea.

