O empate de sábado em casa com o Crystal Palace, que viu Michael Olise empatar para os visitantes aos 95 minutos, resultou em três empates consecutivos em casa para o City na Premier League, deixando-nos em quarto lugar na tabela quando partimos para a participação do Clube na Copa do Mundo.

E embora a viagem de 3.000 milhas sem dúvida tenha esgotado os jogadores, esta estadia de uma semana na Arábia Saudita oferece uma chance para uma mudança de cenário, algum treinamento em clima quente e uma nova competição para se concentrar.

Há também uma oportunidade de história em jogo aqui em Jeddah. Se o City conseguir vencer esta competição, tornar-nos-emos na primeira equipa inglesa da história a realizar simultaneamente a Premier League, a Taça de Inglaterra, a UEFA Champions League, a SuperTaça Europeia e o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA.

A SIGNIFICATIVA EXPERIÊNCIA DE GUARDIOLA NA COPA DO MUNDO

Esta é a primeira participação do City na Copa do Mundo de Clubes, que, por sua própria natureza, é um torneio que reúne times não familiarizados entre si em um evento global decisivo.

O City, porém, conta com um treinador com bastante experiência nesta competição. Guardiola liderou equipes em três Copas do Mundo de Clubes no passado, vencendo todas as vezes (Barcelona 2009 e 2011 e Bayern Munique 2013). Apenas Carlo Ancelotti pode igualar o seu recorde.