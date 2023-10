Com surpresa porque em duas oportunidades diferentes e dias diferentes, o acusado se aproximou com o corpo junto ao corpo da vítima, em especial na parte íntima do acusado e nos ombros da vítima; por também haver nos autos relato de terceiros denunciando que o acusado já tinha sido objeto de reclamação por condutas desta natureza em relação a outra funcionária; por ter a testemunha, homem e evangélico, que presenciou o ato, afirmado categoricamente que identificou segundas intenções no acusado.

Apesar de serem por si só razões suficientes, nem por isso o Promotor e o Juiz quiseram investigar e apurar os fatos.

Recebemos com indignação porque ao determinar o arquivamento diante de todas as provas robustas nos autos, houve desprezo aos depoimentos, deu-se com os ombros para a palavra da vítima, laudos técnicos, produção de novas provas e, pior, admitiu-se que poderia ter acontecido, mas optaram por não investigar mais o caso, o que caracteriza tremenda injustiça.

Tanto o Promotor e o Juiz, reconheceram que a conduta do acusado foi inconveniente e certamente causou desconforto na vítima, reconheceram a falha das imagens de monitoramento no momento exato da agressão, embora não considerassem como elementos capazes de motivar, ao menos, a continuidade da investigação pelo Ministério Público.

Com o que foi cerceado o direito da ampla defesa e do contraditório com a produção de novas provas, impugnações a laudos e tantas outras medidas que poderiam ser adotadas para melhor elucidação dos fatos, o que torna inadmissível o arquivamento da investigação.

A notícia do arquivamento do processo é profundamente preocupante e lança luz sobre as complexidades e desafios que as vítimas de importunação sexual muitas vezes enfrentam ao buscar justiça.