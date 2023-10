Porque um dos maiores amores de sua vida, para quem ele dedicou a maior parte da carreira e tornou mundialmente famoso, o Santos FC, não só está correndo sérios riscos de ser rebaixado pela primeira vez na história como, ontem, no Beira-Rio, sofreu goleada cruel de 7 a 1.

Sim, 7 a 1, para lembrar Alemanha x Brasil, na Copa do Mundo de 2014, no Mineirão, e 7 a 1 para lembrar do Campeonato Brasileiro de 2005, quando o algoz do Santos foi o maior rival, o Corinthians, no Pacaembu.

Mas, então, ao menos, o Santos não corria risco de rebaixamento, ao contrário, terminou o Campeonato Brasileiro em décimo lugar.

O Rei Pelé deve ser preservado de vexames desse porte.

Viva a memória de Pelé.