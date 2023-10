Daí, deu a bola para o Tricolor.

Que ficou com ela e pouco fez até terminar o primeiro tempo.

Desfalcado e com a cabeça no Boca Juniors, o Flu nem ficar com a bola ficou no segundo tempo e o Braga se aproveitou para manter a vantagem e se colocar a sete pontos do Botafogo.

Já imaginou?

Os cariocas terão ainda de jogar no interior paulista e Pedro Caixinha não está para brincadeiras, Fernando Diniz que o diga.