Ele mesmo bateu escanteio para Fabrício Bruno cabecear no travessão e no rebote, com desvio na zaga, causar milagre do goleiro Léo Pereira.

O 0 a 0 era daqueles que não chateiam e que não diziam o que era o clássico.

O segundo tempo seguiu no mesmo diapasão, com os rubros-negros um pouco melhores e aos 18, Gabigol substituiu Pedro.

Três minutos depois Rossi fez defesaça em cabeçada de Vegetti, duelo argentino em pleno Maracanã.

Payet, esgotado, deu lugar a Orellano aos 29.

Aos 30, enfim, gol!